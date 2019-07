Kimberley Klaver deelt bikinifoto met pasgeboren zoontje in haar armen

Kimberley Klaver geniet vandaag de dag niet alleen van de heerlijke temperaturen, maar vooral van haar pasgeboren spruit. Samen met de kleine Julius vertoeft ze aan de Vinkeveense Plassen en van dat heerlijke moment deelt ze een zoete foto.

“Zomerkindje”, schrijft de kersverse moeder erbij. “En in de nacht standaard verandert in hongerige wolf.”

Weg babybuik

Op het kiekje is te zien hoe Kimberley vol trots haar baby vasthoudt en niets meer dan een bikini draagt. En daarbij valt meteen op dat haar buik – nog geen maand na de geboorte – alweer zo plat is als een dubbeltje. Dat ontgaat ook haar volgers niet. “Wauw, je lijf!”, reageert iemand, waarop Kimberley reageert met een korte uitleg: “Thanks! Borstvoeding en heen en weer rennen met baby.”

Wonder

De volgers van Kimberley smelten bij het zien van het liefdevolle plaatje. “Ooooh lief!”, luidt een van de reacties. Een andere fan schrijft: “Wat mooi, is herkenbaar maar zijn zulke mooie wondertjes.”

Te vroeg

Begin juli beviel Kimberley een maand te vroeg van haar eerste kindje. De twee maakten het vanaf het begin gelukkig goed, al moest de blondine wel even bijkomen van de heftige bevalling. “Ik ben heel moe, aangezien de afgelopen week zoals gezegd voor een scala aan emoties zorgde”, vertelde ze eerder aan Weekend. “Ik slaap ook niet zo veel. Dus het is wel pittig en enorm wennen. Ik denk soms: wow, wat is er allemaal ineens gebeurd? Maar die kleine doet het supergoed.”

Groot gezin

Julius is het eerste kindje van Kimberley en haar vriend Michel van den Bergh, met wie ze sinds de zomer van 2018 een relatie heeft. Michel heeft naast Julius nog 3 kinderen.

