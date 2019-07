Kimberley Klaver over heftige en te vroege bevalling: ‘Ik had geen tijd om bij te komen’

Kimberley Klaver beviel in juni een maand te vroeg van haar zoontje. De blondine en het jongetje maken het goed, maar de afgelopen weken zijn erg emotioneel voor haar geweest, vertelt ze aan Weekend.

‘Het bleken niet zomaar krampen’

Kimberley vertelt dat ze in eerste instantie niet geloofde dat haar vliezen gebroken waren. “Ik lag in bed toen mijn vliezen braken, het was nacht. Ik was eerst in ontkenning: zou het ook iets anders kunnen zijn, want dit is wel heel erg vroeg… Maar al snel kwam ik erachter dat het niet zomaar krampen waren.”

Geen tijd om bij te komen

Ze vervolgt dat de weeën erg heftig waren en elkaar snel opvolgden. “Die pijnen zijn hels, dat is niet beschrijven. Ik ben binnen een paar uur bevallen, wat heel fijn is. Maar dat zorgt er wel voor dat je weeënstormen krijgt en haast geen tijd hebt om bij te komen. Ik had geen energie om te praten, had m’n ogen dicht, ik moest dan écht op adem komen.”

Bijkomen

Moeder en zoon maken het beiden goed, maar toch moet Kimberley nog steeds bijkomen van de heftige bevalling. Ze vertelt: “Ik ben heel moe, aangezien de afgelopen week zoals gezegd voor een scala aan emoties zorgde. Ik slaap ook niet zo veel. Dus het is wel pittig en enorm wennen. Ik denk soms: wow, wat is er allemaal ineens gebeurd? Maar die kleine doet het supergoed”, aldus de kersverse moeder.

Groot gezin

Julius is het eerste kindje van Kimberley en haar vriend Michel van den Bergh, met wie ze sinds de zomer van 2018 een relatie heeft. Michel heeft naast Julius nog 3 kinderen. Afgelopen weekend mocht Julius vanuit het ziekenhuis eindelijk mee naar huis.

