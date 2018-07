Kimberley Klaver kondigt scheiding aan: ‘Onze relatie was niet meer te redden’

Kimberley Klaver en haar man Bas Schothorst zijn uit elkaar. De actrice, die in juni 2015 haar jawoord gaf aan de autocoureur, laat vandaag op Instagram weten dat hun huwelijk relatie voorbij is.

‘Het is beter om apart verder te gaan’

“Na negen fijne, liefdevolle jaren zijn wij door verschillende redenen uit elkaar gegroeid en het was niet mogelijk om onze relatie nog te redden”, concludeert Kimberley. “Soms is het beter om elkaar los te laten en apart verder te gaan in het leven.”

‘Dankbaar’

Kimberley en Bas trouwden in de Amsterdamse kerk De Duif. “Wat over blijft is dankbaarheid voor onze tijd en mooie momenten samen. En de liefde die ik altijd zal blijven voelen.”

