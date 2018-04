Kim-Lian: ‘Ik heb gewoon een vrije dag, vrije tijd, helemaal alleen voor mij!’

Kim-Lian van der Meij (37) is actrice en presentatrice. Ze woont samen met Daniel (38), met wie ze drie kinderen heeft: Ronja (9), William (7) en Benjamin (4). Elke week schrijft ze in Flair over haar drukke leven.

Lees ook: Column Kim-Lian: ‘Ik zit er zoals alle andere mensen in de zaal’

Ik word heel langzaam wakker van de zonnestralen op mijn gezicht. Het is allang een klaarlichte dag. En het is stil in huis. Doodstil. Ik hoor alleen het geluid van buiten. Vogels die vrolijk fluiten, auto’s die af en toe voorbijrijden. Ik voel me lekker uitgerust en compleet ontspannen. Maar niet voor lang.

Als mijn hersenen zich denkbeeldig uitgerekt hebben, schiet ik overeind. Huh! Hoe laat is het? Waar is iedereen? Welke dag is het vandaag?! Ik grijp naar mijn telefoon en zie dat het al half tien is. Op een dinsdag. Normaal gesproken had ik op een dinsdag om half zeven ’s ochtends al in de make-upstoel van mijn visagist Pascale gezeten. Rond half negen was ik dan al lang en breed onderweg geweest naar een filmlocatie voor een tv-programma, of had ik in het pottenbakatelier gestaan met een handjevol BN’ers.

Maar vandaag niet. Nu weet ik het ineens weer, hoe had ik het kunnen vergeten: de opnames zijn klaar. Alles staat erop! ‘It’s a wrap, people!’ Het zijn de legendarische woorden van een regisseur na een intensieve periode samenwerken met een vaste crew. Of dat nou aan een tv-programma, een serie of een film is: het gevoel is natuurlijk hetzelfde. Zo’n project zit dan wekenlang continu in je hoofd, tot de dag aanbreekt dat het ineens voorbij is. Nou, ja: ineens. Je weet natuurlijk al vanaf het begin dat er een einddatum is, maar toch voelt het dan zo. Van versnelling vijf ga je in één klap terug naar versnelling één. En vandaag, terwijl ik net wakker word, sta ik in z’n vrij. Lig. Ik lig in z’n vrij…

Dat voelt een beetje raar. En ook een ietsiepietsie onwennig. Maar tegelijkertijd ook heeeeeerlijk. Ik heb gewoon een vrije dag, vrije tijd, helemaal alleen voor mij! Wat zal ik eens gaan doen? De kinderen zijn op school. Daniel heeft ze gebracht en mij laten uitslapen, de schat. Ik heb ze niet eens gehoord, zo diep lag ik te slapen. Ik blijf eerst nog even liggen en probeer er langzaam aan te wennen dat ik vandaag he-le-maal níéts moet. Dat lukt eerlijk gezegd niet. Helemaal níéts doen is natuurlijk niets voor mij. Ik kan moeilijk stilzitten, ben graag bezig. Dus ik spring onder de douche en… scrub mijn lichaam uitgebreid, van top tot teen.

Waarom doe ik dat? Simpelweg omdat het kan, haha. Ik huppel de trap af en ga lekker zitten aan de keukentafel. Ik schenk een dampende kop koffie in en begin aan een to-dolist. In no time heb ik het blaadje helemaal vol geschreven met allemaal zaken die ik de afgelopen weken heb laten slabakken. Dingen waar ik gewoon niet aan toe ben gekomen. Ik stroop mijn mouwen op en schakel van z’n vrij naar één, naar twee, naar drie en door naar z’n vier. Ja, hoor: ik ben weer op volle gang! Ik sta honderd procent aan. En het leuke is: niet omdat het moet, maar gewoon, omdat het mag.

Deze column van Kim-Lian komt uit Flair 16. Deze editie ligt nu in de winkels.