Happy birthday, Kim-Lian! Zo zag de presentatrice eruit in haar twintiger jaren

Driewerf hoera! De slingers mogen opgehangen worden en de taart aangesneden, want vandaag blaast Kim-Lian van der Meij 38 kaarsjes uit. Dat viert de presentatrice met een foto op Instagram, waarop te zien is hoe ze twee gigantische ballonnen vasthoudt.

‘Vandaag ben ik 38 geworden en dankbaar voor alle mooie jaren, lieve mensen en bijzondere dingen die ik heb mogen mee maken in mijn leven. En hopelijk more to come!’, schrijft ze bij de verjaardagsfoto. ‘Ik heb een geweldig leuk weekend gehad in Stockholm met mijn gezin en voel me een gezegend mens. Door alle felicitaties van jullie voel ik me echt jarig. Dank! Dank! Dank!’

Gefeliciteerd!

En aan felicitaties is inderdaad geen gebrek, zo is te zien aan de reacties op de foto. ‘Happy b-day! 38? Eerder 28! Wat ben je toch een knappie’, reageert een van haar volgers. ‘Proficiat en een hele fijne dag!’

Oude doos

Ter ere van haar verjaardag zetten we een paar kiekjes uit de oude doos voor je op een rij, uit haar twintiger jaren. En, herinner jij je deze periode van Kim-Lian nog?

