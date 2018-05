Kim-Lian: ‘Op Gotland, met kilometers aan prachtige, robuuste stranden, komen we bij’

Kim-Lian van der Meij (37) is actrice en presentatrice. Ze woont samen met Daniel (38), met wie ze drie kinderen heeft: Ronja (9), William (7) en Benjamin (4). Elke week schrijft ze in Flair over haar drukke leven

Een ritje Zweden, heen en terug. We doen het vaak. Sowieso in alle schoolvakanties. Vliegen naar het geboorteland van Daniel en de kids is natuurlijk een eitje. Binnen een paar uur ben je op de plek van bestemming. Dat klinkt mij echt héél prettig in de oren, maar toch pakken wij – gezien alle bagage en honden bovendien – al jaren de auto.

Jawel: dat is dus twaalf uur rijden en dan nog tweeënhalf uur met de boot. We hoeven nog net niet zelf te roeien! Nee hoor, we maken de oversteek met een grote ferry waar zo’n honderd auto’s op kunnen. Eenmaal van de boot af zijn we op Gotland, het Ibiza van Zweden. Het eiland waar ik Daniel ontmoette, het eiland waar ik mijn eerste single opnam – en de tweede ook trouwens. Het eiland waar onze kinderen zijn geboren. Het eiland waar ik hopelijk heel oud mag worden en vredig mag sterven. Oké, ik dwaal af… Een mooi eiland; je snapt het. Maar voordat we op dat bijzondere eiland zijn, heb ik dus wel een houten kont, een stijve rug van het rijden of het opgevouwen zitten in de passagiersstoel en een serieus tekort aan frisse lucht. Want ja, dat gaat stinken, zo veel mensen en dieren urenlang in dezelfde kleine ruimte.

Even de stoelleuning naar achteren levert gezeur op van mijn achterbuurman van vijf. En beenruimte, ho maar. Weekendtassen, rugtassen, koelboxen en gevulde supermarkttassen met etenswaar en natte doekjes pikken alle overige ruimte in. Bagageruimte hebben we ook, maar die is al ingenomen door de honden. Best knap om onze megagrote GMC propvol te krijgen. Oké, de schoenen gaan al snel uit en we leggen onze voeten op het dashboard. Da’s dan lekker voor een uurtje, maar de overige elf duren zo verdomd lang.

Ook de afgelopen meivakantie maakten we met z’n allen weer de rit naar Gotland. Inclusief drie kinderen en drie honden: onze pups Jaala en Jinx gingen voor het eerst mee. Altijd spannend, natuurlijk. Want hoe zouden ze zich gedragen tijdens zo’n lange reis? En die lange reis werd deze keer nóg langer door alle extra stops die we hadden ingepland. Want ja, onze viervoeters moesten toch ook hun poten even kunnen strekken.

Wonder boven wonder ging het prima! Geen poep-, plas- of – oh help – kotsongelukjes achter in de wagen en ook geen ongeduldig wolvengejank. Hooguit wat geïrriteerd gegrom van Moon, inmiddels dertien, die haar plek moest delen met haar twee jonge soortgenoten.

Maar eenmaal op de plaats van bestemming is alle irritatie gauw weer voorbij. Op Gotland, met z’n prachtige natuur en kilometers aan prachtige, robuuste stranden, komen we bij. Mij hoor je echt niet klagen.

