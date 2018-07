Verrassing! Kim Kötter geniet intens van vrijgezellenfeest

Wedding bells! Binnenkort stappen Kim Kötter en Jaap Reesema in het huwelijksbootje, maar voordat het zover is, is het natuurlijk tijd voor een gezellig vrijgezellenfeest. De bachelorette party van Kim vond afgelopen weekend plaats en daar deelde ze de nodige kiekjes van.

De vriendinnen van Kim, waaronder Kirsten Schilder (de vrouw van zanger Nick), hebben de presentatrice volledig in het zonnetje gezet. Zo begon het gezelschap het grote feest met een paardrijritje over het strand, werd Kim verrast op een uitgebreide picknick en ging de vriendinnengroep als afsluiter naar een ‘lekkere foute 70’s, 80’s en 90’s party’.

Oostenrijk

Eind vorig jaar ging Jaap op zijn knieën tijdens een welverdiende vakantie in Oostenrijk. Wanneer de twee elkaar het jawoord gaan geven, is niet bekend.

Hieronder zie je een greep uit de foto’s die Kim op Instagram deelde van haar vrijgezellenfeest. Benieuwd naar alle foto’s en filmpjes? Bekijk dan haar story op Instagram.

1 of 6

Beeld: ANP, Instagram