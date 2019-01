Kim Kötter blikt terug op zwangerschap met een reeks prachtige foto’s

View this post on Instagram

9 maanden er in, bijna 9 maanden eruit.. #flashback naar mijn zwangere foto’s toen ik een weekje of 32 zwanger was schat ik in.. (1/6) . . ik wilde nooit een zwangerschapsshoot. Maar nadat ik met de zwangerschap van Muck al met 26 weken in het ziekenhuis lag met gebroken vliezen en dus überhaupt geen keuze meer had, wilde ik het met de 2e zwangerschap heel anders aanpakken. Mijn lieve vriendin en fotografe @lisettelubbersphotography was er ook bang voor en stelde voor om toch echt een shoot te doen nu ik zeker nog zwanger was, misschien vroeger dan anders, maar hee dan hebben we ze maar. Ze beloofde: het wordt niet zoetsappig. Het wordt stylish, elegant en stoer. En niet vergezocht of juist voor de hand liggend. Ik ben zooo blij met de foto’s. Wie weet mijn laatste zwangerschap ooit. En het is allemaal niet zo vanzelfsprekend geweest om zwanger te worden. We moeten het vieren! Deze zwangerschap was een feest. Ok de eerste paar weken niet. (Waarom vond ik zwanger zijn ook weer zo leuk?!) maar daarna was mijn zwangerschap van Youp echt 1 grote roze wolk.. 💙. . Ik geloof niet dat ik deze foto’s eerder heb gepost op mijn feed. Maar ze verdienen het zo! @lisettelubbersphotography ❤️ you!!