Kim Kötter blikt terug op sprookjesbruiloft met een reeks prachtige foto’s

Begin september stapten Kim Kötter en Jaap Reesema in het huwelijksbootje. Ze beloofden elkaar eeuwige trouw en dat deden dat – omringd door hun dierbare vrienden en familie – op een fantastische locatie in Tirol.

Lees ook: Prachtig: Kim Kötter deelt haar intieme bevallingsverhaal

Kort na de bruiloft deelde de voormalig Miss Universe al een aantal foto’s van de grote dag, maar nu geeft ze haar volgers een nóg vollediger beeld van het bijzondere moment in Oostenrijk. ‘Het was zo mooi, zó intens’, aldus Kim, die eerder dit jaar moeder werd van hun tweede zoontje. In mei 2016 kwam zoontje Muck ter wereld, afgelopen april werd Youp geboren.

Video

Bij een van de foto’s verklapt Kim dat er binnenkort ook een video van de sprookjesbruiloft komt. ‘Maar vooralsnog moeten jullie het doen met mijn tekst bij de foto’s’, schrijft ze. Eén ding is zeker, de foto’s zijn adembenemend mooi en maken ons nóg nieuwsgieriger naar de bewegende beelden. Kijk zelf maar:

Dit bericht bekijken op Instagram S P R O O K J E #weddingjaapkim Een bericht gedeeld door Kim Kötter (@kimkotter) op 20 Sep 2018 om 5:28 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Ik denk dat mijn gezicht boekdelen spreekt.. ik zie hier jaap.. Een bericht gedeeld door Kim Kötter (@kimkotter) op 20 Sep 2018 om 5:37 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Dé ringen.. 💍@juwelierhungeling Een bericht gedeeld door Kim Kötter (@kimkotter) op 20 Sep 2018 om 7:00 (PDT)

Medeleven

Ook stond Kim even stil bij de vreselijke gebeurtenis in Oss, waarbij donderdagochtend vier kinderen omkwamen. Ze spreekt haar medeleven uit bij een laatste foto van haar bruiloft, waar ze met haar hele gezin op staat. ‘Op een dag als vandaag kwam het als een welkome afleiding om foto’s binnen te krijgen van ons huwelijk’, schrijft de presentatrice. ‘De hele dag met een knoop in je buik… ik kan de nieuwsupdates niet aan. Deze foto valt dan ook heel zwaar. Maar tegelijkertijd wil ik de kindjes nog dichter bij me dragen. Ik knuffel ze nog harder dan voorheen. Het is te vreselijk dat er nu papa’s, mama’s, zusjes, broertjes en opa’s en oma’s zijn die dit niet (meer) kunnen. Koester de mooie momenten die je samen hebt. Zo zie je maar, niks is vanzelfsprekend…’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram