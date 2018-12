Kim Kötter is helemaal klaar met alle kritiek die ze op haar lichaam krijgt

Kim Kötter is al het commentaar dat ze op haar lichaam krijgt helemaal zat. Zo laat de 36-jarige voormalig Miss Universe via Instagram weten de kritiek niet ‘ongehoord’ te vinden en roept ze de opmerkingen een halt toe.

Op haar Instagram Story deelde Kim de vragen, opmerkingen en commentaren die ze regelmatig van mensen te horen krijgt.

‘Dat zeg je toch ook niet tegen je buurvrouw?’

Het lijkt erop dat de presentatrice regelmatig (negatief) commentaar krijgt op haar lichaam. Dat is ook de reden waarom Kim een aantal van die opmerkingen deelt op haar story. Zo zeggen mensen bijvoorbeeld tegen haar dat ze dikker lijkt op televisie of dat ze niet begrijpen dat Kim ooit Miss Universe is geweest. Ook vragen als ‘Eet je wel goed?’ en ‘Je sport zeker iedere dag?’ passeren vaak de revue. Kim vindt de constante kritiek die ze op haar lichaam krijgt ‘ongehoord’. ‘Dat zeg je toch ook niet tegen je buurvrouw? Gewoon normaal doen. Ik ben ook een mens,’ aldus de presentatrice.

Even later plaatste Kim nog een story waarin ze vertelt dat ze vroeger heel onzeker was en dat ze vaak ‘botje’ werd genoemd. ‘Ik ben zo geboren. Ik heb me er lang genoeg voor geschaamd. Verstop altijd mijn benen. .(…) Ik eet als een paard. Ik sport voor geen meter. Het is wat het is. En daarmee Schluß.’ En helemaal gelijk heeft ze.

Bekijk hieronder de twee berichten op de Instagram Story van Kim:

Beeld: Peter Smulders, Instagram