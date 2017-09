Kim Kötter (35) en Jaap Reesema (32) delen woensdag een zeer speciale video waarin ze bekendmaken een tweede kindje te verwachten. De twee hebben samen al een kindje, Muck genaamd. Of Muck een broertje of een zusje krijgt, is nog niet bekend.



Beeld: Sanoma Beeldbank