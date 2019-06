Kim Kötter: ‘hou je smoel over zwangerschap’

Kim Kötter heeft op Instagram uitgehaald naar de mensen die vinden dat ze een babybuikje heeft. De voormalig Miss Universe-deelneemster vindt dat mensen ‘gewoon hun smoel’ moeten houden als het gaat over (eventueel) zwanger zijn.

Kötter deelde dit weekeinde op Instagram nietsvermoedend het resultaat van een fotoshoot in het Turkse Antalya. Op de foto, waarop ze te zien is in badpak met een ananas in haar hand, kreeg ze talloze reacties. Velen dachten een babybuik te zien. ‘Meine liebe.. aangezien ik een ananas voor de holling van mijn rug hield dachten mensen dat ik een bolling in mijn buik had in de zin van een babybuik’, schrijft ze als reactie bij een tweede foto. ‘Aangezien ik me klaarblijkelijk moet verantwoorden; nee, ik ben zeker niet zwanger.’

Kim, die in april vorig jaar beviel van zoontje Youp, benadrukt dat ze ‘niet zo mega lang geleden’ nog twee kinderen in haar buik had. ‘En ik heb heerlijk zitten smikkelen van al dat lekkere eten daar bij het hotel. Dus even kort door de bocht: hou gewoon je smoel. Het gaat je niks aan.’

Voorlopig komt ze in ieder geval niet meer op die roze zwangerschapswolk, bekent de vrouw van zanger Jaap Reesema, met wie ze ook zoontje Muck (3) heeft. ‘Misschien wel nooit meer. Ik ben intens gelukkig met mijn gezin. Met een gram vetje meer.’

Bron: ANP | Beeld: Peter Smulders