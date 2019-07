Kim Kötter over haar grootste vakantieangst: ‘Niet leuk!’

Kim Kötter is presentatrice en mommy influencer. Waar ze deze zomer met haar man en kinderen naartoe gaat, is nog een verrassing. Wél verklapt ze onder meer aan Flair wat zij het mooiste plekje van Nederland vindt én haar grootste vakantieangst.

Hotspot 2019

“We boeken meestal last minute iets waar het mooi weer is, dus de vakantiebestemming voor dit jaar is nog onbekend. Hopelijk gaan we ook weer naar Oostenrijk, naar het idyllische Priesteregg: daar zijn we vorig jaar getrouwd. Ons trouwfeest was een sprookje, mede door de heerlijke plek. Het eten is er geweldig, de uitzichten zijn oogstrelend mooi en de mensen zijn ontzettend aardig.”

Grootste vakantieangst

“Zieke kinderen. In mei waren we maar een weekje op Curaçao en vanaf dag 1 waren Muck en Youp allebei goed ziek: dubbele oorontsteking, keelontsteking en ontstoken amandelen. Niet leuk! Gelukkig hebben ze bij Papagayo Beach Resort (huur er een eigen villa, zo fijn!) excellente roomservice.”

Beste inpaktip

“Neem de kinderwagen mee in een transporttas op wieltjes. Luiers en voeding erbij and you’re ready to go! Scheelt weer in kilo’s, want die zak mag je inchecken naast je koffers.”

Ultieme vakantiebezigheid

“Vakantie draait om quality time met het gezin, bezig zijn met de kinderen. Meestal stellen we ook een doel zoals zindelijkheidstraining (work in progress), want daar hebben we juist op vakantie tijd (en geduld) voor. Youp heeft bijvoorbeeld los leren staan in Egypte en echt goed leren lopen op Curaçao. Muck leerde op zijn beurt lopen in Spanje. Waar ik ook echt van geniet: een boek (iemand nog tips voor een oorlogsroman?) lezen in de zon, als de jongens ’s middags slapen.”

Mooiste plekje in Nederland

“De hei in Loosdrecht, bij ons om de hoek. Picknickmand mee en gaan. Op een zonnige zondag fiets ik hier graag met Jaap en de kinderen. Zo’n dagje weg voelt als een minivakantie in eigen land.”

Beeld: Peter Smulders