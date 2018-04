Smelt: Kim Kardashian deelt superschattige foto van haar kids

Kim Kardashian en Kanye West mochten in januari hun derde kindje verwelkomen. In een officieel statement lieten de twee weten dat de draagmoeder hun droom had waargemaakt. ‘Ook North en Saint zijn ontzettend gelukkig met hun kleine zusje.’

Dat Saint dol is op zijn zusje, moge duidelijk zijn. Op een foto die Kim op Instagram deelt, is te zien hoe hij Chicago een kus geeft op haar kleine neusje. ‘Hij houdt zo veel van haar’, schrijft de trotse moeder bij het kiekje.

Miljoenen likes

De schattige foto valt in de smaak bij de volgers van de realityster. ‘Wat een geweldige foto’, schrijft iemand. ‘Ahhh, dit is té schattig!’, reageert een ander. Naast alle positieve reacties heeft het kiekje al meer dan 3,7 miljoen (!) likes opgeleverd.

He loves her so much Een bericht gedeeld door Kim Kardashian West (@kimkardashian) op 31 Mrt 2018 om 9:11 (PDT)

