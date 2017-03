Kim Kardashian reageert op Photoshop geruchten

Kim Kardashian heeft een heel leger aan volgers op social media, maar niet al die volgers zijn te spreken over de foto’s die ze online plaatst. De queen of selfies krijgt vaak de kritiek dat ze haar foto’s zou fotoshoppen, en daar is ze nu klaar mee. Met een extreem gefotoshopte foto drukt ze alle geruchten de kop in.

De 36-jarige realityster plaatste op Snapchat een foto van zichzelf, waarbij er geen twijfel mogelijk is dat er flink veel Photoshop aan te pas is gekomen. Haar heupen zijn ongelijk en scheef, en ook haar benen zijn flink onder handen genomen. Maar niet ten goede van haar indrukwekkende figuurtje; integendeel!

Bij de foto schrijft de moeder van twee: ‘Haters will say it’s photoshopped!’ Wij kunnen deze actie van de social media koningin wel waarderen, want dat ze over een portie humor bezat was ons tot nu toe onbekend. Of ze daadwerkelijk alleen maar ‘eerlijke kiekjes’ online plaatst, is voor ons echter nog een raadsel. Wat denken jullie?

Bekijk de foto die Kim Kardashian op Snapchat plaatste hieronder.

Bron: Telegraaf

