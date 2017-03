Kim Kardashian onthult details overval

Het is ruim een half jaar geleden dat Kim Kardashian slachtoffer werd van een brute overval op haar hotelkamer in Parijs. De realityster sprak zich nog niet uit over het incident, waarbij voor ruim negen miljoen aan sieraden werd gestolen. Maar in het nieuwe seizoen van haar serie Keeping Up With The Kardashians, onthult de brunette akelige details van de gewapende overval.