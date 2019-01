Babynieuws! ‘Kim Kardashian en Kanye West verwachten vierde kindje’

Over een paar maanden mag de beschuit met muisjes weer op tafel worden gezet in huize West, want Kanye en zijn Kim Kardashian zouden in mei hun vierde kindje mogen verwelkomen. Volgens verschillende bronnen zou het stel een zoontje verwachten dat ter wereld zal komen via een draagmoeder, zo meldt US Weekly.

Het is niet de eerste keer dat Kim en Kanye een draagmoeder inschakelen. Ook Chicago, hun dochter die nu elf maanden oud is, is op die manier geboren. Het stel koos hiervoor omdat Kim bij de zwangerschappen van dochter North (5) en zoon Saint (3) ernstige complicaties opliep. Wegens gezondheidsredenen werd een volgende zwangerschap haar dan ook afgeraden.

Niet meer

Verschillende bronnen verklappen dat Kim altijd al vier kinderen heeft gewild. In een eerder interview vertelde de realityster zelf dat ze er in elk geval niet meer wil. ‘Ik denk niet dat ik er meer aankan. Het is ook belangrijk om als moeder de vader net zoveel aandacht te geven als de kinderen.’

Beeld: ANP