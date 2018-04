Kim Kardashian deelt eerste té schattige video van baby Chicago

Kim Kardashian (37) werd afgelopen januari voor de derde keer moeder, ditmaal van dochtertje Chicago West, die via een draagmoeder ter wereld kwam. We hebben nog niet veel van het nieuwste gezinslid gezien, maar afgelopen weekend deelde de realityster voor het eerst een té lieve video van het meisje.

‘Hi cutie!’

Kim deelde de schattige beelden van haar dochter met haar volgers op Snapchat. In het filmpje, waarin Chicago in een lief, wit jurkje met haar beentjes ligt te spartelen, vraagt Kim haar om ‘hallo’ te zeggen, waarop een lief glimlachje verschijnt op het koppie van het kleintje.

Tante Kim

Afgelopen donderdag werd Kim (alweer) tante: haar zus Khloé beviel van haar eerste kindje. Van de spruit is de naam nog niet bekend en ook verschenen er nog geen beelden van de jongste Kardashian-telg, iets waar we doorgaans niet lang op hoeven te wachten bij de familie. Mogelijk heeft dat te maken met de vermeende relatiecrisis tussen Khloé en basketballer Tristan Thompson. Hij zou vorige week zijn vreemdgegaan met een barvrouw in New York, terwijl Khloé op dat moment nog op springen stond van hun kindje. Ouch…

Beeld: Hollandse Hoogte