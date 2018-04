Kim Kardashian deelt schattige familiefoto waar álle kids duidelijk op staan

Sinds afgelopen januari telt de familie West-Kardashian drie kinderen: North, Saint en Chicago. Regelmatig worden we door Kim Kardashian getrakteerd op een kiekje van de kids, maar het komt niet vaak voor dat het hele gezin bij elkaar wordt geroepen voor een heuse familiefoto. Nu is er tóch eentje verschenen op het Instagram-account van Kim, en wat is het toch een plaatje!

Vol trots deelt de realityster een kiekje van het hele gezin. ‘Party of 5’, schrijft ze erbij. Alle kinderen zijn op de foto goed te bewonderen, gezien ze alle drie recht in de camera kijken.

Reacties

De volgers van Kim smelten bij het zien van de familiefoto. ‘Wat een prachtige kinderen heb je!’, schrijft iemand. ‘Mooie familie’, reageert een ander.

Party of 5 Een bericht gedeeld door Kim Kardashian West (@kimkardashian) op 23 Apr 2018 om 7:25 (PDT)

Eerder verscheen de onderstaande familiefoto al op het Instagram-account van de trotse moeder, maar daarop was het koppie van Chicago niet heel goed te bewonderen.

Een bericht gedeeld door Kim Kardashian West (@kimkardashian) op 4 Apr 2018 om 4:08 (PDT)

Beeld: Instagram, ANP