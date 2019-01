Kim Kardashian bevestigt komst vierde kindje én onthult het geslacht

Driewerf hoera! Verschillende bronnen hadden het nieuws al verklapt, maar Kim Kardashian (38) heeft het nu zelf bevestigd. Ze verwacht haar vierde kindje met rapper Kanye West (41), zo heeft ze onthuld in de talkshow ‘Watch What Happens Live with Andy Cohen’.

Dat het geen groot geheim meer was, is haar eigen schuld. ‘Ik was dronken op ons kerstfeestje en toen heb ik het een aantal mensen verteld’, geeft ze toe. ‘Maar ik kan me niet meer herinneren wie, want ik word nooit dronken. Dus ik kom liever zelf met de aankondiging.’

It’s a…

Ook heeft Kim verklapt dat haar zoontje Saint (3) en dochters North (5) en Chicago (bijna 1) een broertje krijgen. Dat jochie wordt, net als Chicago, ter wereld gebracht door een draagmoeder wegens complicaties tijdens eerdere zwangerschappen.

Uitgerekend

Wanneer de baby geboren wordt, is nog niet bekend. Volgens de geruchten zou het in mei zijn, en volgens Kourtney en Khloé – de zussen van Kim – kan het in elk geval niet lang meer duren.

