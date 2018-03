Kim Feenstra maakt indruk in Dream School: ‘Ik belandde op mijn 17e in de prostitutie’

Kim Feenstra was gisteravond op televisie als gastdocent in Dream School, een programma waarbij vroegtijdige schoolverlaters worden geholpen. Haar verhaal maakte diepe indruk op zowel de schoolverlaters als de kijkers.

Het topmodel gaf een les fotografie aan de schoolverlaters. Aan haar de schone taak om de jongeren te motiveren om goed mee te doen met de les en bovenal weer iets van hun leven te maken. Kim kan zich goed verplaatsen in de jongeren, omdat zij het vroeger ook niet makkelijk heeft gehad. De brunette deelt haar schokkende levensverhaal met de schoolverlaters.

Prostitutie

Kim vertelt openhartig over haar turbulente verleden. Als tiener groeide ze deels op in een pleeggezin, zat ze een keer op een internaat en heeft ze vaak in een Blijf van mijn Lijf-huis gezeten. ‘Ik kreeg een verkeerd vriendje waardoor ik op mijn zeventiende in de prostitutie belandde’, vertelt Kim in het programma. Ze heeft ook vastgezeten voor mishandeling, en gebruikte en verkocht drugs. ‘Ik heb vaak uitzichtloze momenten gehad waarop ik dacht: ik heb er geen zin meer in, ik geef het allemaal op. Uiteindelijk heb ik een knop weten om te zetten en heb ik er iets moois van gemaakt’, aldus het model.

Indruk

Haar verhaal maakt diepe indruk op de schoolverlaters, en ook de kijkers zijn erg te spreken over haar optreden. ‘Deed je goed, Kim. Je kwetsbaar opstellen en zo een oprechte ingang bij de jongeren te vinden, met als groter doel om hen een stukje meer inzicht te geven in hun gevoel en hun kansen’, luidt een reactie op Twitter.

Beeld: ANP