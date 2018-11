Hoera! Kiki Bertens is verloofd en maakt het nieuws bekend met een geinig kiekje

Kiki Bertens (26) gaat trouwen! Tijdens een welverdiende vakantie op Bali is haar vriend Remko de Rijke op zijn knieën gegaan. En ondanks een inschattingsfoutje met de ring, heeft de tennisster tóch volmondig ‘ja’ gezegd.

Lees ook: Zo veel procent van de vrouwen heeft ooit een vakantieliefde gehad

Met een grappige maar liefdevolle foto op Instagram heeft Kiki het gelukkige nieuws bekendgemaakt. ‘Ik heb ja gezegd tegen de liefde van mijn leven’, schrijft ze erbij. Op het kiekje is te zien dat de tennisster de ring om haar pink draagt. ‘Wat een jaar! De ring is de klein, maar dat maakt helemaal niets uit!’ Wanneer de twee in het huwelijksbootje stappen, is nog niet bekend.

Mooie woorden

De ring is misschien te klein, maar dat maakt de liefde er niet minder om. Simon Keizer heeft daarover dan ook een mooie reactie geplaatst onder de foto. ‘Perfectie schuilt in imperfectie! Dus die te kleine ring is fantastisch! Gefeliciteerd!’, aldus de zanger. Ook fans van Kiki wensen het stel veel geluk. ‘Supergefeliciteerd!’, klinkt het. ‘De kers op de taart.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram