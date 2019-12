Tennisster Kiki Bertens is getrouwd en deelt magische foto’s van bruiloft

Alweer een jaar geleden maakte Kiki Bertens (27) met een geinig kiekje bekend dat haar geliefde op zijn knieën was gegaan op Bali. Afgelopen weekend was het moment eindelijk daar en stapten de twee in het huwelijksbootje. Van de sprookjesbruiloft deelt de tennisster een reeks prachtige foto’s.

Vlak voor de feestelijke decembermaand was de grote dag van Kiki en Remko daar: het stel is afgelopen zaterdag getrouwd, zo schreeuwt de tennisster van de daken met een paar magische kiekjes. “30-11-2019”, schrijft ze, omringd door rode hartjes. “What a day!”

Gefeliciteerd

De felicitaties stromen binnen voor het pasgetrouwde koppel. “Gefeliciteerd! Wat zagen jullie er beiden prachtig uit”, laat een fan weten. Een andere volger laat weten: “Gave foto’s! Gefeliciteerd en heel veel geluk samen.”

Dit bericht bekijken op Instagram 👰🤵 ❤️30-11-2019❤️ what a day!!🥂 Een bericht gedeeld door Kiki Bertens (@kikibertens) op 1 Dec 2019 om 8:22 (PST)

Te kleine ring

Toen Remko de Rijke op zijn knieën ging voor ‘zijn’ Kiki, bleek dat hij een inschattingsfoutje gemaakt had met de ring. In plaats van ‘m om haar ringvinger te kunnen schuiven, paste hij alleen om haar pink. Desalniettemin zei de tennisster volmondig ja tegen haar geliefde. “Ik heb ja gezegd tegen de liefde van mijn leven”, aldus Kiki een jaar geleden op Instagram. “De ring is de klein, maar dat maakt helemaal niets uit!”

Beeld: ANP, Instagram