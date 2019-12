Kijkers woedend op Shary-An na ‘trieste’ actie in nieuwe Robinson-aflevering

‘Respectloos’, ‘triest’, ‘Robinson-onwaardig’; Shary-An maakt zich wederom niet echt geliefd bij fans van ‘Expeditie Robinson’. In de aflevering van zondag was te zien hoe de zangeres stiekem in de tas van Akwasi speurt.

Harde kritiek

In het fragment zien we hoe kandidaat Shary-An met hulp van Eva Koreman de tas van Akwasi doorzoekt om erachter te komen hoe veel extra stemmen hij nog heeft. Twitter is daar allesbehalve over te spreken en vraagt zich massaal af of dit niet tegen de regels is.

‘Jubileumeditie helaas slechtste ooit’

“Dit gaat echt te ver, wat smerig gewoon”, reageert boze kijker Amber op Facebook. “Echt het meest waardeloze seizoen OOIT.” En ook op Instagram gaat het los. “Triest….. Dit heeft echt niks meer met Robinson te maken!” “Dit is toch wel echt het toppunt van triestheid”, reageert fan Shirley. “Jammer dat deze jubileum editie die zo geweldig had moeten zijn, de slechtste ooit wordt”, vindt vaste kijker Maurice. “Waar is het Expeditie Robinson spel gebleven waar het ooit om draaide?”

Reacties kandidaten

De andere kandidaten die nog in het spel zitten gaan zich nu zelfs met het fragment bemoeien. “Ik voel me wel moreel verplicht om jullie te herinneren aan het feit dat je ten alle tijde MET JE TENGELS van andermans spullen af moet blijven!”, reageert Akwasi met een knipoog. Ook Mariana Verkerk, die eveneens nog in het spel zit, laat van zich horen. Ze reageert op een opmerking van afvaller Tim Coronel, die vond het “gemeen”. Volgens Mariana gebeurt dit vaker. Ze had haar extra stemmen om die reden juist verstopt.

De tekst gaat verder onder de tweets.

Ik vond Shary altijd een leuke meid maar nu vind ik haar een achterbakse trut. En daar da mag allemaal maar. Geen regels meer bij #ExpeditieRobinson nou volgend seizoen sla ik gewoon helemaal over. — 🎅🎄 ANJA 🎅🎄 (@AnjaJosTweet) December 1, 2019

Vraag me af of Shary ann trots op zichzelf zou zijn als ze de expeditie wint. Afkijken, valsspelen, aan mensen hun spullen zitten. Even serieus als je op die manier wint dan kan je er toch niet blij mee zijn. #ExpeditieRobinson — emma lena kristina (@emmalintu) December 1, 2019

Wat een fucking slecht seizoen zeg. Er zit geen enkele echte Robinson tussen, bondjes is het hoofdonderwerp en dan nu ook nog tijdens proeven gaan afkijken. Voor mij mag #ExpeditieRobinson ophouden na dit seizoen. #supertriest pic.twitter.com/qVahUcFW1Y — Su de Groot (@GrootSu) December 1, 2019

Denk als #ExpeditieRobinson kijkers wil behouden, ze echt iets aan de regels moeten doen. Moet iets veranderen. Blijven alleen maar tactische mensen over met extra stemmen. Geen echte Robinson.

En kijken in privé spullen van een ander en afkijken bij proeven is 2 zwarte stemmen — Brenn (@Brennyy_x) December 1, 2019

Mariana is de Soundos van 2019

Wie wel voor groots vermaak zorgde, was once again Mariana Verkerk. De catwalk-coach overleeft onverwachts eilandraad na eilandraad, tot grote hilariteit van kijkers. In de proef om een plek in de halve finale was het opnieuw Mariana die de kijkers liet gieren. Mariana probeerde namelijk tot twee maal toe vals te spelen, maar niet zoals we dat van de gemiddelde Robinsonner gewend zijn… #lol

Kijk ik naar expeditie robinson of naar spelende kinderen in de speeltuin? ‘Mariana eerlijk spelen!’ ‘MARIANA NIET IN HET TOUW BIJTEN’ 😂😱 #expeditierobinson — emma lena kristina (@emmalintu) December 1, 2019

