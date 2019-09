Kijkers weten het zeker: déze BN’ers zitten er in de kostuums van ‘The Masked Singer’

RTL’s nieuwste show The Masked Singer blijkt een succes in Nederland. Op social media wordt er dan ook volop gepraat over de eerste aflevering. Kijkers denken namelijk al te weten wie er in de kostuums zitten. Denk jij het ook te weten? We zetten de kanshebbers even op een rijtje!

Het concept

The Masked Singer is een concept dat over is komen waaien uit Zuid-Korea. In het programma zijn BN’ers te zien (ofja, te horen) die optreden in onherkenbare kostuums. Het publiek in de zaal bepaalt welk optreden zij het minst vonden, en diegene moet zichzelf vervolgens onthullen. Door middel van hints moeten twee jury-panels bepalen wie er in het uitbundige kostuum zit. De panels bestaan uit Loretta Schrijver & Carlo Boszhard tegen Buddy Vedder & Gerard Joling. Het programma wordt gepresenteerd door Ruben Nicolai.

Wie zit er in welk kostuum? Op social media wordt er volop gespeculeerd over wie er nou in welk kostuum zit. We zetten ze hieronder op een rijtje: Het zeewezen

Bijna iedereen weet het zeker: dit moet cabaretière Tineke Schouten zijn. Maar niet iedereen is het hier mee eens. Ook Corry Konings wordt namelijk een aantal keer genoemd.

De bidsprinkhaan Ook hier weet iedereen het zeker: dit is Nienke Plas. Kijkers denken haar te herkennen aan haar Amsterdamse accent. Als de #bidsprinkhaan geen Nienke Plas is, vreet ik een duizendpoot op. #TheMaskedSinger — Kan het wat minder? (@KanMinder) September 27, 2019 Het konijn Wie is er verkleed als het konijn? De meningen zijn redelijk verdeeld, maar de meeste mensen denken dat het Gers Pardoel is. Eén van de hints is namelijk ‘goud’. En laat Gers zijn zoontje nou Goud hebben genoemd… #themaskedsinger is het konijn @GersPardoel? Zachte G en zijn kind heet goud! — Felicia van Leeuwen (@FeliciaLeeuwen) September 27, 2019 De robot Loretta Schrijver dacht dat Trijntje Oosterhuis in het robotkostuum zit. Maar daar zijn de kijkers het helemaal niet mee eens. Twee namen die veel voorbij komen zijn Edsilia Rombley en operazangeres Tania Kross. Leuk dat #TheMaskedSinger! De meeste deelnemers zijn moeilijk te raden, behalve het konijn en de robot! Dat moeten #Gers en #Tania zijn. Kan bijna niet anders! Denk ik.. 😉 pic.twitter.com/sZHZa8YvLj — PΞTΞR (@peteroostrom) September 27, 2019 De leeuw

De leeuw blijkt het moeilijkst te raden. Zo komen de namen Tygo Gernandt, Winston Post, Rutger Vink, Thomas Berge en Hans Klok voorbij. Loretta Schrijver zegt in ieder geval heel stelling dat ze niet hoeft te weten wie er in het kostuum van de leeuw zit. “Hou voor mij een beetje de magie. Ik ben nu al in love with the lion”, zegt ze in de eerste uitzending van het programma.

De springbok

Wie er in dit kostuum zit, hoeven we jullie natuurlijk niet meer te vertellen. De springbok viel namelijk als allereerste af en moest zichzelf direct bekendmaken. Het ging hier om oud-topschaatser Rintje Ritsma. “Dit is de eerste keer dat ik überhaupt gezongen heb”, zei Rintje tegen presentator Ruben Nicolai.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Superguide | Beeld: ANP