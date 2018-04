Kijkers vol lof over Estelle Cruijff na aflevering 1 ‘Gordon & Estelle: weg ermee!’

De donderdagavond is met ‘Gordon & Estelle: weg ermee!’ een hilarisch televisieprogramma rijker. Hierin laat het duo het luxeleven achter zich en sluiten de twee zich aan bij verschillende groepen om op budgetvakantie te gaan.

Gisteravond werd de eerste aflevering van het nieuwe programma uitgezonden, waarin te zien was hoe Gordon en Estelle met een Tilburgs damesvoetbalteam naar Winterberg ging. Ze reisden er met een partybus heen, sliepen in een spotgoedkoop huis en waagden zich aan een ritje op de rodelbaan. Vooral dat laatste leverde hilarische beelden op én heel wat lovende reacties voor Estelle.

#gordonenestelle die Estelle is eigenlijk best leuk. Eerlijk is eerlijk.

— Heleen Bervoets (@HeleenBervoets) 5 april 2018