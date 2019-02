Kijkers lovend over Patty Brard in haar eerste ‘Hotter than my daughter’

In ‘Hotter than my daughter’ krijgen moeders die zichzelf uitbundig kleden een grote metamorfose. Het nieuwe seizoen wordt voor het eerst gepresenteerd door Patty Brard – die de klus overneemt van Gordon – en de kijkers zijn duidelijk heel enthousiast. De complimentjes voor Patty stromen binnen.

Doodshoofd-overdose

Patty ging woensdagavond in de eerste aflevering van alweer het achtste seizoen langs bij Fouzia (44), die maar liefst 70 kilo afviel. Een hele prestatie, maar toch verloor ze zichzelf hierdoor. Ze kleedde zich voortaan altijd in het zwart en ook in huis hing een onaangename, sobere sfeer. Het hele huis hing vol doodshoofden. Maar Fouzia was ook fan van Disney en droeg graag leggings met Disney-print. Volgens haar dochter Sheila kan dat op haar leeftijd echt niet meer. Het werd tijd voor een nieuwe start. Fouzia en haar dochter ondergingen allebei een metamorfose.

Decolleté

Ook de Poolse Gosia (39) kreeg Patty op visite. Gosia heeft moeite met het ouder worden en kleedt zich daarom erg jong. Ze is dol op haar decolleté en showt haar borsten dan ook graag. Ze draagt bovendien vaak panterprint en bling bling. Haar dochter schaamt zich voor haar moeder en hoopt dat de metamorfose haar zal veranderen.

Gordon wie?

De eerste uitzending was spannend voor Patty. Hoe zou de kijker haar ontvangen na zeven seizoen tegen Gordon aan te hebben gekeken? Nou, bijzonder goed, zo blijkt uit de vele reacties op Twitter. Ze krijgt tientallen complimenten van kijkers die zeggen dat Patty “echt gemaakt is voor dit progamma” en dat ze “Hotter than my daughter dankzij haar presentatie naar een hoger level tilt”. “Patty, wat doe je het geweldig! Zoveel beter dan je voorganger”, schrijft een kijker. Go Patty!

Ik was nooit fan van Patty Brard, maar de laatste tijd vind ik haar zo veel leuker. #htmd is er in ieder geval flink op vooruit gegaan. — Jenniek 🧜🏼‍♀️ (@JenniekvB) February 27, 2019

Patty is wel meelevend. Mooi om te zien. #HTMD — Sebastiaan Boers (@sebasboers) February 27, 2019

Patty brengt #htmd naar een hoger level! Ik kijk er weer graag naar 🙂 — Vixen ❄ (@ArcticVixen88) February 27, 2019

Patty Brard doet het goed vind ik en ze ziet er mooi uit #complimenten #htmd — Pia de Wijer (@PiadeWijer) February 27, 2019

Patty in #HTMD is de perfecte combinatie. Ze doet het echt leuk😍 Dit belooft (opnieuw) een succesvolle serie te worden. pic.twitter.com/fuPnHLM5Vw — Nabil Miller (@NabilMiller) February 27, 2019

Ik vind tot nu toe dat Patty dit programma prima doet 👍🏼 #htmd — Esther 🤘🇳🇱 (@Esther_Terpsta) February 27, 2019

Wat doet Patty het goed #htmd — Jeepee (@Jeepee76) February 27, 2019

Wat een fijn, positief programma is het geworden nu met patty! Misschien iets minder lachen dan met Gordon, maar dit is veel beter… Vind ik dan #HTMD — kim🐰 (@kimroosje) February 27, 2019

Hoe zag je er vroeger uit? Niet. Oh, en nu wel 😂😂

Ik hou van patty #hotterthanmydaughter #htmd — Céline Veronique (@celveronique) February 27, 2019

Aan RTL Boulevard vertelde Patty gisteren voorafgaand aan de uitzending al dat ze “een diepere betekenis wilde geven aan het programma”. Dat lijkt bijzonder goed gelukt: