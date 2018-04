Kijkers missen Chantal Janzen in ‘De jongens tegen de meisjes’

Sinds gisteravond kunnen we ons iedere zondag weer opmaken voor een gloednieuwe aflevering van ‘De jongens tegen de meisjes’. De oude vertrouwde Tijl Beckand is ook in deze reeks weer te zien, Chantal Janzen wordt daarentegen vervangen door niemand minder dan Yolanthe Sneijder-Cabau.

Een kleine maand geleden is Chantal Janzen bevallen van haar zoontje Bobby, waar ze momenteel met volle teugen van geniet. Wegens haar zwangerschap heeft ze destijds haar presenteerstokje van ‘De jongens tegen de meisjes’ doorgegeven aan Yolanthe; gister werd de eerste aflevering met de kersverse presentatrice uitgezonden.

Team Tijl vs. Team Yolanthe

In de nieuwste aflevering nam Yolanthe het samen met Geraldine Kemper, Loes Haverkort en Imannuele Grives op tegen Team Tijl, bestaande uit acteur Michael de Roos, cabaretier Klaas van Eerden en acteur Kay Greidanus. En Yo’s verschijning in het programma viel bij de kijkers goed in de smaak, máár… Chantal werd wél gemist door de kijkers thuis. Lees maar mee:

Nu ben ik werkelijk dol op Chantal. Dus ik ben sowieso bevooroordeeld 😄.

Maar Yolanthe heeft het goed gedaan. Ik hoop de match met Tijl later ook te zien. Fingers crossed. #djtdm — Marijke (@MarijkeB83) 22 april 2018

Goed vermaak op de zondagavond #djtdm. Yolanthe ook prima vervanger van Chantal! 😁 — Judith (@judithblogtsolo) 22 april 2018

Waarom geen chantel meer? Dat was leuker… #djtdm — msz.h (@qotdz_) 22 april 2018

Meh, ik mis die chemie die Tijl en Chantal wel hebben. #DJTDM — Ilse (@idhertog) 22 april 2018

jaaaa gezellig #djtdm kijken met yoloanthe! 😇 — Mariskaaa. (@Mariskaaaaaa_x) 22 april 2018

Zo leuk dat Yolanthe er is :). #DJTDM — Romy ✌🏼⚽ (@MissxRomy) 22 april 2018

Bron: Twitter | Beeld: ANP