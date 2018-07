Betekent dit kiekje dat Bas Muijs écht meedoet aan ‘Expeditie Robinson’?

Bas Muijs is al een tijdje niet meer te horen op RTV West, wat volgens de luisteraars op z’n zachtst gezegd verdacht te noemen is. Betekent zijn afwezigheid dat de voormalig GTST-ster meedoet aan ‘Expeditie Robinson’? Eén ding is zeker: de acteur heeft zichzelf nóg verdachter gemaakt door een opmerkelijk kiekje te posten op Instagram.

Fans van ‘Expeditie Robinson’ kunnen niet wachten tot hun favoriete televisieprogramma weer wordt uitgezonden, maar moeten het tot die tijd doen met speculaties en geruchten over de mogelijke kandidaten. Toch lijkt in elk geval één deelnemer al bekend te zijn…

Bas Muijs

Vanuit de radiozender is Bas Muijs al een tijdje niet meer te horen, omdat-ie ‘geniet van een welverdiende vakantie’. Luisteraars geloven er niets van en denken hem binnenkort terug te zien in ‘Expeditie Robinson’. Een foto die Bas heeft geplaatst, versterkt de geruchten. Op het kiekje is hij namelijk te zien met een flinke baard. En als je goed kijkt, zie je het strand en de palmbomen op de achtergrond. ‘Jaaa, dit moet ‘Expeditie Robinson’ zijn’, reageert iemand onder de foto. Een ander: ‘Gave foto, Bas! Heb echt een idee dat je mee doet met ‘Expeditie Robinson 2018′? Als je meedoet, ben ik zeker voor jou. Go Bas!’

Een bericht gedeeld door Bas Muijs (@basmuijs.nl) op 16 Jul 2018 om 8:57 (PDT)

Wie nog meer?

We zullen nog even geduld moeten hebben tot de officiële bekendmaking van de kandidaten, maar gedacht wordt dat ook Donny Roelvink zijn opwachting zal maken in het nieuwe seizoen van ‘Expeditie Robinson’. Zijn Instagramaccount was namelijk ‘gehackt’, waardoor al zijn posts waren verdwenen. Dus óók de foto’s die hij in juni – de maand waarin het programma wordt opgenomen – had geplaatst. Eindstand: niemand kan terughalen wat hij die maand heeft uitgevoerd. Ook wordt gefluisterd dat vloggers Nienke Plas en Kaj van der Ree misschien meedoen aan ‘Expeditie Robinson’. Wij wachten geduldig (not) af.

Beeld: ANP, Instagram