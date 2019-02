Khloé Kardashian deelt liefdesverdriet: ‘Tristan ging vreemd met beste vriendin van Kylie’

Het lijkt nu echt voorbij te zijn tussen Khloé Kardashian en Tristan Thompson. De realityster plaatste donderdag in haar Instagram Stories een serie emotionele quotes waaruit kan worden opgemaakt dat ze liefdesverdriet heeft.

Openlijk verdriet

“De ergste pijn is om gekwetst te worden door iemand waar je je pijn aan hebt uitgelegd”, zo luidt de eerste quote. Daarna volgt: “Iemand moet dit horen… Dat verraad was een zegen.” In een derde post staat: “Als iemand vraagt naar me, zeg dan: ‘ze was de enige persoon die oprecht van me hield en ik heb haar gebroken’.” Khloé deelt ook een illustratie van een huilende vrouw.

Drama met een hoofdletter D

Een nieuw slippertje lijkt de oorzaak te zijn van de breuk tussen Khloé en Tristan. De basketballer zou zijn vreemdgegaan met Jordyn Woods, de beste vriendin van Khloé’s halfzusje Kylie Jenner. Dat nieuws kwam eerder vandaag naar buiten en houdt de Amerikaanse pers al de hele dag bezig. Jordyn woonde namelijk in bij Kylie, maar is daar het huis uitgezet vanwege de vermeende affaire met de vriend van haar oudere zus Khloé.

Tikkende tijdbom

Vorig jaar doken vlak voor de bevalling van Khloé (we hebben het hier over slechts enkele dagen) videobeelden op van Tristan met andere vrouwen. De realityster zou gebroken zijn geweest, maar besloot na de geboorte van dochter True toch bij de vader van het meisje te blijven. Nu lijkt de bom definitief te zijn gebarsten.

Een gevatte inhaker (Met Kylie en bestie Jordan) van een Twitteraar op het ‘familiedrama’:

Kylie x Jordan everything must go sale!! Use code TRISTAN to get 50% off all items available in this line! pic.twitter.com/jV4yaPmVlw — Noah (@BhadDhad_) February 20, 2019

Toen alles nog ‘koek en ei’ was:

