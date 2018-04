Khloé Kardashian geeft dochtertje bijzondere naam

Afgelopen week is Khloé Kardashian de trotse moeder geworden van haar eerste kindje. En nu hebben we eindelijk te horen gekregen naar welke naam het meisje luistert; de dochter van Khloé heeft de naam True gekregen. Met een bijzondere reden.

Maandagavond trakteerde Khloé Kardashian haar volgers op een inkijkje in haar huis. Bij de foto van een versierde kamer maakte ze de naam van haar pasgeboren dochtertje bekend. ‘Onze kleine meid, True Thompson, heeft onze harten gestolen’, aldus de realityster. ‘Het is zo’n zegen deze engel welkom te mogen heten in de familie. Mama en papa houden van je True!’

De naam van True komt niet zomaar uit de lucht vallen. ‘Leuk weetje: mijn opa aan mijn vaders kant heette True Otis Houghton’, legt Kris Jenner – moeder van Khloé – uit. ‘Mijn vaders naam was Robert True Houghton. Dus ik ben er in de wolken van dat Khloé haar dochter True heeft genoemd.’

I’m so excited to welcome my precious little granddaughter True!!! FUN FACT… my Grandfather’s name on my Dad’s side was True Otis Houghton….my real Dad’s name was Robert True Houghton…so i am so excited Khloe named her daughter True!!! #lovebug #familytradition #family pic.twitter.com/MFheCTYnb6

— Kris Jenner (@KrisJenner) 16 april 2018