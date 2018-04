Khloe Kardashian door ’t lint na affaire-nieuws, Tristan uitgejouwd op basketbalveld

De affaire die Tristan Thompson vermoedelijk heeft gehad met een bardame uit een stripclub in New York, terwijl zijn vriendin Khloé Kardashian hoogzwanger thuiszat, is niet goed gevallen bij de fans van zijn basketbalteam Cleveland Cavaliers. Thompson werd uitgejouwd door het publiek toen hij tijdens een reclamebreak door zijn coach in het veld werd gebracht. Ondertussen ging Khloé volgens bronnen compleet door het lint toen ze ontdekte wat er gebeurd zou zijn.

Boe-geroep

De Cavaliers speelden gisteren thuis tegen de New York Knicks, maar Thompson startte op de bank. Toen het publiek doorkreeg dat hij het veld inkwam, klonk er luid boegeroep vanaf de tribune. In het publiek hielden enkele toeschouwers bordjes omhoog met teksten als ‘We love Khloe’.

Gesnapt

Thompson werd eerder deze week gespot in New York met Lani Blair, met wie hij de hele avond en nacht op stap was. De twee keerden samen terug naar zijn hotel, waar Blair pas de volgende ochtend – in dezelfde outfit – weer vertrok.

Alle Kardashians richting Cleveland

Tegelijkertijd staat staat Khloe, die momenteel in Cleveland verblijft en niet meer mag reizen, op springen: zij kan ieder moment bevallen van het dochtertje dat ze samen met Tristan verwacht. De familie Kardashian zou zich na het nieuws over de affaire naar Cleveland hebben gespoed om haar bij te staan.

‘Hoe kan hij mij dit aandoen’

Het nieuws dat Tristan is vreemdgegaan is hard aangekomen bij de realityster, die volledig uit haar dak zou zijn gegaan. De Kardashian-telg voelt zich niet alleen bedrogen, maar ook flink voor schut gezet naar de buitenwereld toe. De foto’s en video’s van Tristans uitstapje met Lani Blair, die als bardame werkt in een stripclub, gaan de hele wereld over, wat voor enorm veel stress bij Khloé zorgt. “Ze snapt gewoon niet hoe hij haar dit kan aandoen, zeker nu hun dochtertje bijna ter wereld komt. Al die stress is uiteraard niet goed voor het ongeboren kindje”, meldt een insider.

Nieuwe vriendin, zelfde verhaal

Saillant detail is echter dat Tristan zijn ex verliet – vanwege Khloe – toen zij zes maanden zwanger was van zijn eerste kindje: zoontje Prince Oliver, dat in december 2016 geboren werd. Je zou dus kunnen zeggen dat Khloe dit had kunnen zien aankomen. Once a cheater…?

Zowel de Kardashians als Thompson hebben nog niet gereageerd op het voorval.

