Trek maar vast een flesje open: dít zijn de eerste beelden van ‘Kerst op Chateau Meiland’

Over minder dan een weekje is het eindelijk zo ver: Martien, Erica en Maxime Meiland keren eindelijk weer terug op de buis met hun langverwachte kerstspecial ‘Kerst op Chateau Meiland’. SBS heeft zojuist de eerste beelden onthuld.

Merry Meiland!

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu hebben we er echt een beeld bij! SBS6 pakt flink uit. Alleen al in het intro zien we de nodige drankjes voorbijkomen en het iconische Chateau Meiland-deuntje is helemaal omgetoverd tot een kerstjingle. We gaan in Kerst op Chateau Meiland zien hoe het gezin omgaat met de drukke feestdagen.

Oost west, thuis best?

De familie Meiland moet tijdens les vacances flink aan de bak. Eerder genoten ze nog van een heerlijke vakantie op Tenerife. Of, nou ja, ‘heerlijk’ is misschien niet het goede woord. Martien zat zich één dag namelijk gruwelijk te ergeren. Alles dat mis kon gaan, ging ook echt mis. Het zal ‘m dan ook goed doen dat hij weer lekker thuis is in zijn geliefde kasteel, dat voor de gelegenheid is omgetoverd tot een soort Winter Wonderland.

Lees ook

Waarom het inslaan van ‘Chateau Meiland’-wijn het beste idee van het jaar is

Kerst op Chateau Meiland

Kerst op Chateau Meiland is op maandag 16, 17, 23 en 24 december te zien bij SBS6. En dan komt er op oudjaarsdag óók nog een special aan. Zoals Martien zou zeggen: ‘Wat goééééééééd!’. Of voor de afwisseling ook weleens leuk: C’est bonnnnnnnnn!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Superguide | Fotografie: Still