Kensington Palace reageert op geruchten over royal ruzie tussen Meghan en Kate

Kate Middleton en Meghan Markle zouden elkaar volgens diverse geruchten – die het Verenigd Koninkrijk behoorlijk bezig houden – het allesbehalve goed met elkaar kunnen vinden. Sterker nog: ze zouden elkaar nog net niet in de haren vliegen. Die geruchten veroorzaken inmiddels de nodige paniek in Kensington Palace…

Breuk

Boze tongen beweren dat Kate en Meghan strijden om de meeste aandacht. Ook zou Kate zich enorm ergeren aan Meghans protocolovertredingen. De slechte relatie tussen de hertoginnen zou zelfs voor een breuk tussen William en Harry zorgen.

Opvallend

Na alle geruchten voelden de woordvoerders van Kensington Palace zich genoodzaakt om erop te reageren. En dat is opvallend, want Kensington Palace reageert doorgaans nooit op geruchten.

Ontkenning

Kensington Palace heeft inmiddels ontkend dat er sprake is van een ruzie tussen Kate en Meghan. ‘Dit is nooit gebeurd’, laten ze weten aan The Sun, in een reactie op een verhaal over de ruziënde hertoginnen.

Bron: Story| Beeld: HH