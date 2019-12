Kelly Weekers doet boekje open over zwangerschap én opvoeding dochter

Een kleine week geleden maakten John Ewbank (51) en Kelly Weekers (30) wereldkundig dat er een kindje in aantocht is! De voormalig Miss Nederland is in verwachting van haar tweede kindje en doet nu een boekje open over haar zwangerschap én de opvoeding van dochter Scottie.

Op Instagram heeft Kelly een Q&A gedaan met haar trouwe volgers. Als een van haar fans zich afvraagt of de geliefde van John bewust gekozen heeft voor het leeftijdsverschil, antwoordt ze volmondig met: “Ja!” En dat terwijl ze in eerste instantie riep dat ze beide kinderen “lekker dicht op elkaar wilde”. “Toen sloeg de realiteit van het moederschap, carrière, partner zijn, vriendin en al die andere vervullen me keihard in mijn bakkes en zag ik niet voor me hoe ik zo snel nog een kindje zou moeten gaan verzorgen zonder het plezier te verliezen”, geeft Kelly toe. “Ik wilde immers niet het ‘dan zijn we maar lekker snel uit de luiers’ gevoel. Die 3,5 jaar leek ons daarom perfect en dat zullen we nu gaan ervaren.”

Borst- of flesvoeding

Waar fans van Kelly ook benieuwd naar zijn, is of ze ook bij de tweede baby van plan is om borstvoeding te geven. “Bij Scottie ging dat top, dus als het weer lukt ga ik het zeker doen”, vertelt ze. “Maar als het niet lukt, ga ik niet stressen. Ben zelf ook groot geworden met kunstvoeding.” Hoe John en Kelly hun kinderen opvoeden? “We geven de kaders aan, daarbinnen mogen de kids freestylen.”

Geslacht baby

Het stel moet nog even geduld hebben – Kelly is momenteel zo’n dertien weken zwanger – maar wil zeker het geslacht van de baby weten. Ze is immers met alles heel nieuwsgierig van aard, zo geeft ze toe op Instagram. “Heb oprecht geen idee hoe mensen er negen maanden relaxt onder blijven het geslacht niet te weten.”

Tweede kindje

Voor Kelly wordt het haar tweede kindje. In 2017 werden zij en John al ouders van dochtertje Scottie Anne Marie Ewbank. John is ook vader van dochter Day uit zijn eerdere relatie met Vivian Reijs, met wie hij van 2005 tot 2010 getrouwd was. John en Kelly zijn sinds 2012 samen en sinds december 2015 verloofd. Van een huwelijk is het echter nog steeds niet gekomen.

