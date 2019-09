Liet Kelly Osbourne zich voor haar Emmy-jurk inspireren door koningin Máxima?

Gisteravond werden in de Verenigde Staten de jaarlijkse Emmy Awards uitgereikt voor beste tv-programma’s en -acteurs. Uiteraard waren niet alleen de prijswinnaars, maar ook de rode loper-looks interessante onderdelen van de avond. Ons viel vooral iets op aan de jurk van Kelly Osbourne…

Waar hebben we die eerder gezien?

De voormalig realityster – die voorheen doorgaans minder flatteus voor de pers verscheen dan in de classy looks die ze de afgelopen jaren is gaan dragen – droeg een simpele zwarte jurk met een cutout op haar buik. Dankzij een strak capeje met hoge halslijn was ook een klein stukje van haar decolleté zichtbaar. Maar wacht eens… zagen dat opmerkelijke en vrij unieke capeje onlangs niet ook ergens anders voorbijkomen?

Who wore it better?

Uhm… Ja! JA. Afgelopen Prinsjesdag verscheen onze eigen koningin Máxima in een bijna identieke look, maar dan in een andere kleur, bordeaux. Haar strakke capeje had in plaats van een col een boothals en was bezaaid met kralen, maar verder is het model nagenoeg hetzelfde. Ook de jurk zelf, een zeer minimalistisch exemplaar met rond decolleté, vertoont gelijkenissen met die van Kelly. Enkel de cutout op de buik mist, maar goed, da’s ook niet echt koningin-waardig.

De tekst gaat verder onder de foto’s.

Even spieken

Opvallend genoeg zijn beide jurken van verschillende ontwerpers. Máxima droeg een ontwerp van één van haar favoriete designers; Jan Taminiau. De jurk van Kelly is van de Amerikaanse Brandon Maxwell. Hmmm… wie zou nou bij wie hebben afgekeken?

Lees ook

Hóe prachtig is Máxima op Prinsjesdag? Haar jurk (en voorgaande looks) in beeld

Cool Carice

Niet alleen Kelly viel op op de rode loper. Ook onze eigen Carice – die helaas naast een Emmy greep – was van de partij en droeg één van de tofste en bijzonderste jurken van de avond: een kunstzinnig exemplaar van de Nederlandse ontwerper Ronald van der Kemp. We zetten deze én andere showstoppers nog even voor je op een rij (en ontdekten een smashing trend! #scrollen).

Carice:

Zendaya:

Catherine Zeta Jones:

Christina Applegate:

Sophie Turner:

Brittany Snow:

Jameela Jamil:

Laverne Cox:

Kristin Cavallari:

Nicole Scherzinger:

Kim Kardashian:

Roze-rood colorblocking!

Mandy Moore:

Taraji P. Henson:

Susan Kelechi Watson:

Marisa Tomei:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: FLAIRonline | Beeld: ANP