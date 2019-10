Mogelijke keizersnee verontrust Shay Mitchell: ‘Dat wil ik echt niet’

De laatste loodjes zijn aangebroken voor Shay Mitchell (32). Haar bevalling komt steeds dichterbij maar het lijkt erop dat die anders gaat verlopen dan de actrice hoopt.

In haar vlogs deelt de Pretty Little Liars– en YOU-actrice alle ins en outs over haar zwangerschap. Zo neemt ze haar volgers dit keer mee naar de gynaecoloog, waar haar helaas niet het beste nieuws te wachten staat.

Draaien

Bij de gynaecoloog krijgen Shay en haar geliefde Matte Babel te horen dat de baby verkeerd ligt. De dokter zal moeten proberen om het kindje te draaien, maar als dit niet lukt, moet het kindje ter wereld gebracht worden middels een keizersnee. “Ik wil dit helemaal niet”, aldus de geëmotioneerde actrice tegenover haar vriend.

Herstel

Shay kijkt niet alleen op tegen de operatie, maar ook het herstel ervan maakt haar bang. “Ik kan niet zo lang in bed liggen”, horen we haar zeggen. “Ik wil dat echt niet, dan word ik gek. Soms kan je de baby niet eens vasthouden, omdat het zo veel pijn doet.”

Beyoncé

Maar Shay zou Shay niet zijn als ze er geen grapje tegenaan zou gooien. “Ik denk dat Beyoncé ook een keizersnee heeft moeten ondergaan. Dat is het enige wat me een beetje beter laat voelen.”

Meest bizarre gender reveal

Shay maakte begin juli bekend dat er een mini me onderweg is en steekt niet langer onder stoelen of banken ontzettend blij te zijn. Zo onthulde ze al op spectaculaire wijze (serieus, zoiets heb je nog nooit gezien) het geslacht van de baby.

Miskraam

Het is niet de eerste keer dat Shay zwanger is. Afgelopen januari onthulde de actrice een miskraam te hebben gehad in 2018. “Hoewel het een geweldig jaar was, is er ook iets ellendigs gebeurd”, schreef ze destijds. “We hebben allemaal te maken met verschillende worstelingen en uitdagingen in het leven. En soms is het gemakkelijker om alleen de goede tijden te laten zien op social media, dat is wat veel mensen ertoe brengt om het te bekritiseren vanwege een gebrek aan authenticiteit. De steun en genegenheid van iedereen doen me goed, zelfs op de meest donkere dagen. Eén daarvan was dat ik een miskraam kreeg van het kind van mijn hoop en dromen.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Shay Mitchell (@shaymitchell) op 26 Sep 2019 om 11:04 (PDT)

