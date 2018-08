Oelala: Katja Schuurman heeft haar trouwjurk uitgezocht

Katja Schuurman stapt komend voorjaar in het huwelijksbootje met haar geliefde Freek van Noortwijk en de voorbereidingen zijn al volop aan de gang; zo heeft de presentatrice inmiddels haar jurk uitgekozen. Dat heeft ze niet achter de schermen gedaan, maar voor de camera’s van ‘Say Yes To The Dress Benelux’.

Lees ook: Katja Schuurman: ‘Natuurlijk hebben gepassioneerde mensen zoals Freek en ik ook wel eens ruzie’

Wat Katja zal dragen op haar bruiloft, houdt ze niet tot de grote dag geheim. Integendeel, op dinsdag 28 augustus zie je de zoektocht naar haar trouwjurk op TLC.

Eisen

Samen met een vriendin, haar moeder en zus/ceremoniemeester Birgit is ze te zien in het programma met Fred van Leer en gaat ze op zoek naar een jurk die ‘lekker zwierig, niet te strak, speels en toch ook sexy is’. Daarnaast heeft de presentatrice nog een eis: ze wil graag een jurk waarin ze de hele avond kan dansen. De voorkeuren van haar toekomstige man houdt ze ook in haar achterhoofd. ‘Freek houdt heel erg van een decolleté.’

Levensfase

Hoewel het eindresultaat nog verborgen blijft tot het eind van deze maand, verklapt Katja al wel dat het een prachtige jurk is. ‘Ik kan niet wachten om de jurk te dragen’, zegt ze in RTL Boulevard. Wel ziet-ie er heel anders uit dan de jurk waarin ze het jawoord gaf aan Thijs Römer. ‘Die jurk was mijn meisjesdroom, maar nu moet de jurk meer passen bij deze fase van mijn leven.’

Heel blij

Fred van Leer heeft enorm genoten van de samenwerking met Katja. ‘Toen ze ‘ja’ zei tegen het programma, was ik heel blij’, aldus de stylist. Wat hij over de trouwjurk zegt? Volgens hem is het een ‘hysterisch’ exemplaar. ‘Het is er één geworden die eigenlijk alleen Katja kan dragen.’

Een bericht gedeeld door Katja Schuurman (@katjaschuurman) op 11 Jul 2018 om 12:52 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: ANP, Instagram