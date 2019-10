Katja Schuurman heeft spijt van onthulling over ‘wild en vrij’ seksleven

In het Vlaamse programma ‘Gert Late Night’ deed Katja Schuurman (44) de ene na de andere onthulling, en ook haar seksleven met Freek van Noortwijk bleef niet onbesproken. De brunette verklapte bijvoorbeeld dat ze ooit met haar kersverse man en zeven anderen een avontuurtje had beleefd in een jacuzzi. En ze beseft nu dat ze dat misschien toch beter voor zichzelf had kunnen houden.

Met een lap tekst op Instagram wil Katja graag iets rechtzetten na haar uitspraken op de Vlaamse televisie. “Voor de goede orde: ik heb het in #bedgeheimen [een item van presentator James Cooke in Gert Late Night, red.] gehad over een feestelijk uitstapje dat Freek en ik een of twee keer per jaar maken, niet over iets wat we elk weekend doen”, schrijft de actrice.

Bevrijding

Ze vertelt graag open te zijn over veel dingen in haar leven om daarmee een statement te maken. “De geldende norm moet niet verward worden met de waarheid”, aldus de presentatrice. “Het is gezond de status quo te bevragen en nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. Ik denk dat dat voor veel mensen een bevrijding zou zijn.”

Laatste keer

Toch beseft Katja nu dat haar openheid misschien niet altijd even prettig is voor de mensen van wie ze houdt. Ze neemt dan ook een drastisch besluit: “Dit was de laatste keer dat ik in het openbaar iets gezegd heb over ons seksleven.”

Kinderwens

In het programma van Gert Verhulst deed Katja niet alleen een boekje open over haar seksleven met Freek, maar kwamen nog veel meer onderwerpen aan bod. Zo vertelde ze open over haar bipolaire stoornis en liet ze de littekens zien die ze overhield aan haar Boulimia, een eetstoornis waar ze jaren mee kampte. Ook haar kinderwens kwam ter sprake. “Ik wil zo snel mogelijk zwanger worden, ik ben 44, dus ik kan ook niet zo heel erg lang meer wachten.”

Gezin

De presentatrice heeft al een negenjarige dochter, Sammie, die ze met haar ex Thijs Römer kreeg. Met de veertien jaar jongere Freek stapte ze afgelopen zomer in het huwelijksbootje.

