Zit Katja Schuurman in een kliniek voor haar seksverslaving?

Begin november kondigde Katja Schuurman aan een aantal weken weinig tot niets van zich te laten horen op social media vanwege een verblijf in een yoga retreat. Maar of ze daar daadwerkelijk verblijft, is echter de vraag.

Zo lang zonder Sammie?

Dat Katja vrijwillig weken aan één stuk verdwijnt om yogalessen te volgen, zónder al die tijd haar dochter Sammie te kunnen zien, is opmerkelijk, schrijft Story deze week. En dat is niet het enige detail dat het entertainmentblad doet twijfelen aan Katja’s verklaring.

Werken aan seksverslaving

Volgens Story wordt een verblijf in een yoga retreat door mensen die Katja een béétje kennen nauwelijks serieus genomen. “Zij weten immers hoe vreselijk zij het vindt langere tijd weg te zijn bij haar dochtertje Sammie (9). Bijna niemand in haar directe omgeving geloofde er dan ook echt in dat Katja vrijwillig voor langere tijd van huis zou gaan.” Inmiddels heeft Story uit meerdere hoeken begrepen dat Katja zich op dit moment niet bezighoudt met de ‘adelaar’, ‘blije baby’ en de ‘kraanvogel’. Wel zou ze op een plek zijn waar ze keihard aan zichzelf werkt: een plek waar ze haar eindeloze verlangen naar seksuele avonturen onder controle zou proberen te krijgen.

Verslavingskliniek

“Inmiddels zou de boel dus zo uit de hand zijn gelopen, dat Katja hulp heeft moeten zoeken om de grip op haar leven weer terug te krijgen. Daartoe zou ze nu verblijven in een verslavingskliniek, waar ze zich met name zou focussen op een ongebreidelde zucht naar intieme avonturen”, schrijft Story. Al is dat volgens het blad niet iets dat Katja al te hard verweten moet worden: extreem seksueel gedrag en het nemen van onverantwoorde risico’s op dat vlak zijn symptomen die kunnen horen bij een bipolaire stoornis. Onlangs vertelde Katja over haar stoornis in dit omstreden interview.

Lees ook

Katja Schuurman heeft spijt van onthulling over ‘wild en vrij’ seksleven

Reactie van manager

Katja’s manager Robin Goudsmit verklaart in een reactie op dit verhaal dat Katja wel degelijk in een yoga retreat verblijft. “Katja is een paar weken bezig met yoga en aan het ontspannen en uitrusten. Dat is het hele verhaal.”