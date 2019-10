Katja Schuurman had met de première ‘De Club van de Lelijke Kinderen’ weer een reden om zich op te doffen. Dit deed ze niet alleen; haar twee favoriete mensen stonden haar bij op de rode loper.

De RTL-presentatrice verscheen met kersverse man Freek van Noortwijk en dochter Sammie Römer, die ze kreeg met ex-man Thijs Römer op de première van de nieuwe film. “Gisteren op de rode loper”, schrijft ze vandaag op Instagram. Ze raadt iedereen aan om de film ook te zien. “Wat een tópfilm is het geworden!”

Liefde

De complimenten stromen binnen voor het gezinnetje. “Wat een prachtige, lieve foto”, luidt een van de reacties. Een andere fan reageert: “Prachtig! Only love.”

Broertje of zusje

Katja gaf in juni het ja-woord aan haar Freek. Het stel wil dolgraag een kindje krijgen, onthulde ze onlangs in het Vlaamse programma Gert Late Night. Ze is gestopt met de medicatie tegen haar bipolaire stoornis. “Ik wil graag zwanger worden, maar die medicijnen mag je niet combineren met zwangerschap, dus ik moest stoppen”, onthult ze. De krullenbol hoopt binnen een jaar haar kinderwens te kunnen vervullen. “Ik ben 44. Ik kan niet zo heel erg lang meer wachten.”

Jacuzzi

Naast de uitspraken over haar kinderwens met Freek deed Katja een boekje open over hun seksleven. Zo verklapte ze eens een avontuurtje te hebben beleefd in een jacuzzi, in totaal met z’n zevenen. Niet veel later besefte ze dat ze dat misschien beter voor zichzelf had kunnen houden. “Dit was de laatste keer dat ik in het openbaar iets gezegd heb over ons seksleven”, schreef ze op Instagram.

