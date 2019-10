Katja Schuurman doet de ene na andere onthulling op Vlaamse televisie

Katja Schuurman was dinsdagavond te zien in het Vlaamse programma Gert Late Night. Voor een item van presentator James Cooke kroop ze met hem onder de lakens, waarbij ze zich behoorlijk blootgaf.

Littekens

Zo liet ze hem de littekens op haar handen zien die ze overhield aan Boulimia, een eetstoornis waar ze jarenlang aan leed. “Dit is van je vingers zo ver in je keel steken, dat dit je tanden zijn. Dat schokt de presentator, maar hij weet nog niet half wat hem te wachten staat.

Vrije liefde

Katja, van wie redelijk bekend is dat ze van de ‘vrije liefde’ is, legt ook meer uit over hoe zij en haar kersverse man Freek van Noortwijk voorkomen dat ze zwichten voor verleiding van anderen. Simpel, ze stellen zich daar volledig open voor. “Soms denken we: ‘Wat leuk is het hier, en oh, dat is ook een leuk iemand en da’s ook een leuk iemand’. Nou, dan kan er van alles ontstaan”, aldus de actrice.

Groepsseks

Nadat hij hoort dat Katja en Freek zowel met mannen als vrouwen spannende avonturen beleven, trekt James de stoute schoenen aan. Hij vraagt haar wat het maximale aantal mensen is waarmee ze ooit hebben geëxperimenteerd. Katja denkt na: “Hoeveel zouden er nou passen in de jacuzzi?”. Ze begint te tellen en komt uit op zeven anderen.

Hoe meer zielen…?

James rolt nog net niet uit bed van verbazing: “Wauw. Katja, wauw. En gaan jullie dan alle zeven lekker seksen met elkaar?”, vraagt hij haar. Waarop ze lachend zegt: “Ja, zoiets”. Katja legt vervolgens uit waarom ze doen wat ze doen. “Hoeveel mensen gaan er wel niet uit elkaar? Vaak is de reden dat iemand vreemdgaat, omdat die spanning er niet meer is. Er gebeurt heel veel stiekem. Ik vind stiekem veel erger dan open.”

Zelfbeschadiging

In het interview vertelt Katja verder ook open over haar bipolaire stoornis, dat ze redelijk onder controle weet te houden met medicijnen. Dat lukte minder in het verleden, toen ze zichzelf ook weleens pijn deed. “Ik zat vroeger in een meidengroepje [Linda, Roos & Jessica, red.] en toen heb ik mezelf zo hard geslagen dat ik een hersenschudding had. Ik zag er ook niet uit en m’n gezicht was helemaal dik.”

Liever vandaag dan morgen zwanger

James vraagt ten slotte of Katja nu in een goede periode zit, waarop ze toegeeft dat het toch niet haar beste periode is. Ze vertelt graag zwanger te willen worden, iets dat niet samen gaat met haar medicijnen. “Ik wil zo snel mogelijk zwanger worden, ik ben 44, dus ik kan ook niet zo heel erg lang meer wachten.”

Lees ook

Katja zingt steengoede versie van ‘Ademnood’ (maar speelt wél een beetje vals)

Gezin

De presentatrice heeft al een negenjarige dochter, Sammie, die ze met haar ex Thijs Römer kreeg. Met de veertien jaar jongere Freek stapte ze afgelopen zomer in het huwelijksbootje.

Bekijk het opvallende interview in onderstaande video: