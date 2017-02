Katja Schuurman neemt huis ex-man over

Het is alweer anderhalf jaar geleden dat Katja Schuurman en Thijs Römer uit elkaar zijn gegaan. Toch was er nog geen duidelijkheid over het huis dat ze samen kochten in Uitdam. Maar daar is nu verandering in gekomen, want de villa staat vanaf nu op Katja’s naam. Dit meldt bekendeburen.nl op basis van de koopakte.

De relatie van Katja en Thijs liep vorig jaar februari na acht jaar op de klippen. Samen hebben ze een dochtertje, Sammy genaamd. In 2007 kochten de twee een huis in het Noord-Hollandse Uitdam, voor het indrukwekkende bedrag van een miljoen euro. Na de scheiding stond het buitenhuis nog op de naam van Thijs, maar vanaf nu heeft Katja de gehele hypotheek op haar naam staan.

De 42-jarige Katja is inmiddels samen met chef-kok Freek van Noortwijk, en de 38-jarige Freek heeft sinds kort een relatie met balletdanseres Igone de Jongh.

