Katja Schuurman: ‘Mijn borsten zijn de beste investering van mijn leven’

Katja Schuurman vindt het absoluut geen probleem als mensen aan zich laten sleutelen. Zelf liet ze al op jonge leeftijd haar borsten vergroten. De actrice en presentatrice leende er zelfs 8000 euro voor bij de bank.

Lees ook

Katja Schuurman: ‘Freek en ik voelen elkaar perfect aan in bed’

‘Moeder natuur was ze bij mij vergeten’

“Ik heb dat gedaan toen ik 21 was en het was een van de beste investeringen van mijn leven”, vertelt Katja in Veronica Magazine. “Weet je, moeder natuur was gewoon vergeten ze er bij mij op te zetten. Vergelijk het met de situatie dat je geen armen hebt. Ik moest gewoon nog borsten hebben en die had ik niet. Fantastisch dat dit met een operatie kan en ze voelen ook echt van mij. Borsten horen gewoon bij mij; dat ik ze niet had, was gewoon een vergissing.”

‘Ik sluit botox niet uit’

Katja sluit niet uit dat ze in de toekomst ook naar andere middelen als botox grijpt. “Ik heb het nooit laten doen, maar zeg nooit nooit. Ik heb nu makkelijk praten omdat ik er nog best wel oké uitzie”, vindt ze. “Als ik een beetje hard heb gefeest, dan zie ik rimpels onder mijn ogen en heb ik een frons overdwars die ik echt niet oké vind. Dan kijk ik in de spiegel en denk: gaat dat nog weg vandaag? Ik kan me voorstellen dat je er wat aan wilt laten doen als je echt verkreukeld raakt. Toch word ik liever oud en rimpelig dan dat je ziet dat alles is opgetrokken. Je hoeft toch niet perfect te zijn?”

Wil je niets meer missen van Flair? Neem dan nu een abonnement! Dankzij onze speciale lente-aanbieding scoor je maar liefst 10 nummers voor slechts €10.