Katja Schuurman open over kinderwens met Freek van Noortwijk

Katja Schuurman (44) en Freek van Noortwijk (30) gaven elkaar in juni van dit jaar het jawoord. En ook haar ex Thijs Römer (41) stapte eerder dit jaar in het huwelijksbootje met Igone de Jongh (40). In een gloednieuw interview vertelt de presentatrice blij te zijn met de manier waarop iedereen met elkaar omgaat én doet ze een boekje open over haar kinderwens.



Aan Telegraaf vertelt Katja hoe het is om vrienden te blijven met je ex. “Het kan echt”, aldus de brunette. “Er staat totaal geen verborgen onzin meer tussen ons in.”

Sammie

Ook dochter Sammie (9) is volgens Katja “inmiddels helemaal blij me de nieuwe situatie”. “Kinderen vinden het natuurlijk het allerfijnst als hun vader en moeder bij elkaar blijven, maar gegeven de situatie is het bijzonder harmonieus en liefdevol.” Afgelopen zomer trouwde Katja met chef-kok Freek van Noortwijk, met wie ze al enkele jaren samen is. “Ons trouwen was voor Sammie nog meer een bevestiging dat hij nu ook echt een beetje haar vader is.”

Modern family

Thijs is inmiddels ook weer getrouwd, hij gaf in oktober zijn jawoord aan ballerina Igone de Jongh. “Met Thijs, zijn vrouw en haar zoontje Hugo (9) vormen we een prachtige modern family”, vindt Katja. Als het aan de presentatrice ligt, krijgen ook zij en Freek nog een kind. “We hebben het heel fijn samen en zouden het fantastisch vinden om op een dag samen een kindje te krijgen. Al kan de eerste luierperiode me dan wel weer gestolen worden.”

Broertje of zusje

Een paar maanden geleden onthulde Katja al dat zij en Freek dolgraag een kindje zouden krijgen. Ze stopte daarom met de medicatie tegen haar bipolaire stoornis, zo verklapte ze in het Vlaamse programma Gert Late Night. “Ik wil graag zwanger worden, maar die medicijnen mag je niet combineren met zwangerschap, dus ik moest stoppen”, zei ze destijds. De krullenbol hoopt binnen een jaar haar kinderwens te kunnen vervullen. “Ik ben 44. Ik kan niet zo heel erg lang meer wachten.”

Kinderwens Thijs en Igone

Waar Katja en Freek hun gezin graag nog verder uit zouden willen breiden, hebben Igone en Thijs geen kinderwens. “Sammie en Hugo kunnen het zo magisch goed met elkaar vinden, en we hebben het met z’n vieren zo goed, het is zó compleet”, aldus Igone eerder. “Als wij dan met z’n tweeën nog een kindje krijgen, gaan die andere twee kinderen in en uit, zoals dat gaat met gescheiden ouders, terwijl wij dan met z’n drieën altijd bij elkaar zouden zijn. En dát willen we niet. Het is nu goed zo.”

Bron & beeld: ANP