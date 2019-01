Katja Schuurman verklapt haar ultieme geheim voor een stralende huid

Katja Schuurman mag misschien de veertig gepasseerd zijn, maar de presentatrice heeft nog altijd een extreem gladde en stralende huid. Ze wordt dan ook vaak gevraagd naar het geheim, zeker gezien haar niet altijd even rustige levensstijl.

Op Instagram doet Katja een boekje open. ‘Nou, daar komt-ie’, schrijft ze. ‘Héél veel water drinken!’

Smeren, smeren, smeren

Dat is niet de enige tip die ze deelt. Op de tweede plek staat het smeren van de nodige crèmes. ‘Wel het liefst iets echt goeds. Vroeger kwam ik nog weg met voetencrème op mijn gezicht, maar nu smeer ik elke ochtend en avond wel zeven verschillende smeersels op, van vitamine A tot C tot, van alles!’ Ze grapt: ‘En oh ja, af en toe slapen kan ook geen kwaad.’

Beeld: ANP, Instagram