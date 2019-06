We gaan haar eíndelijk in die jurk zien! Katja en Freek trouwen volgende week

Het heeft even geduurd, maar nu is de trouwdatum van Katja Schuurman en Freek van Noortwijk eindelijk bekend. En die is sneller dan je denkt.

Geheime plaats

Katja Schuurman en haar vriend, chef-kok Freek van Noortwijk, stappen volgende week zaterdag, op 22 juni, in het huwelijksbootje. Dat bevestigt haar management na berichtgeving hierover van het AD. De ceremonie vindt plaats op een geheime plaats in Nederland.

Verschoven datum

In 2018 zei Katja nog in het voorjaar van 2019 te willen trouwen met haar grote liefde Freek. Toch bleef de datum maar opschuiven, ondanks dat de presentatrice niet al te lang geleden haar vrijgezellenfeest vierde. Ook haar ex Thijs Römer zal aanwezig zijn bij de bruiloft, misschien zelfs wel als getuige.

Bijzondere dag

Op 22 juni is het precies drie jaar geleden dat naar buiten kwam dat Katja en Freek voornemens waren te gaan trouwen. De twee hadden elkaar ruim een jaar eerder leren kennen, kort na de breuk tussen Katja en Thijs Römer, met wie ze acht jaar getrouwd was.

Lees ook

Staat de stoornis van Katja Schuurman een zwangerschap in de weg?

Jurk

Waarin Katja naar het altaar loopt, weten we al. De jurk koos ze namelijk uit tijdens het TLC-programma Say Yes To The Dress. Ze vertelde hierover: “Tijdens mijn eerste huwelijk had ik echt zo’n meisjesdroomjurk. Dit keer ben ik gegaan voor een jurk die ik niet had kunnen fantaseren.” Freek en Katja zijn sinds 2015 samen en al drie jaar verloofd.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Story | Beeld: ANP