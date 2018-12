Katja Schuurman vertelt openhartig over haar dwangneurose

Katja Schuurman kampt sinds haar negentiende met ernstige dwangneuroses. In een nieuw interview met Vizier, het tijdschrift van de Angst, Dwang en Fobie stichting, vertelt de actrice en presentatrice openhartig over haar aandoening. Zo zegt ze niet meer zonder medicijnen te kunnen. “Ik ben met medicijnen méér mezelf,” aldus Katja.

Lees ook: Katja Schuurman deelt haar trouwjurk(en) en jij mag kiezen

Katja vertelt dat ze vanaf 19-jarige leeftijd erg veel last heeft van neuroses. “Vaak moest ik in mijn hoofd dingen blijven herhalen. Dan moest ik iets helemaal ‘afdenken’ tot ik het los kon laten”, legt ze uit. En ze heeft het er nog steeds moeilijk mee.

Medicijnen

Zo vertelt Katja dat ze soms zo erg met iets bezig was in haar hoofd dat ze het niet meer kon loslaten: “Mijn hele dag was dan verpest.” Ze volgde meerdere therapieën om van haar dwangneurose af te komen, maar het mocht niet baten. Uiteindelijk heeft ze gekozen om medicijnen te gebruiken, ook al vond ze dat in het begin eng. Er was gewoonweg geen andere oplossing meer. Nu is Katja heel blij dat ze die beslissing heeft gemaakt: “Ik ben nu veel meer mezelf dan zonder die medicijnen. Ik heb zoveel kwaliteit van leven ingeleverd doordat dwanggedachten mijn leven beheersten. Dat wil ik nooit meer.”

Niet genezen

Hoewel de medicijnen heel goed werken, zorgen ze er niet voor dat Katja volledig genezen is van haar dwangneuroses. “Ik ben nu heel moe en dan breekt de dwang soms weer door. Ik doe nu lippenvet op en als ik de stick terug doe ik mijn tas, moet ik blijven controleren of ik hem echt terug heb gelegd. Of hij niet aan mijn vingers is blijven plakken of zo.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: ANP