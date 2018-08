Katja Schuurman deelt haar trouwjurk(en) en jij mag kiezen

Volgend voorjaar trouwt Katja Schuurman met Freek van Noortwijk en dus is ze op zoek naar een trouwjurk. Dit doet ze in het programma ‘Say Yes to the Dress’, en ze vraagt haar Instagramvolgers te helpen met kiezen.

De meningen over de jurken zijn verdeeld; en er wordt volop gestemd. Naast alle positieve reacties is er ook veel kritiek: de jurken zouden ordinair zijn en teveel op haar borsten gericht.

Laat haar genieten

Model Kim Feenstra reageert ook: ‘Wat een gezeik over haar trouwjurk met dat ze geen klasse uitstraalt met deze jurken. Pff, ze gaat trouwen! Mag ze zelf weten welke jurk ze gaat aantrekken? Al wil ze trouwen in een rode jurk met witte stippen, wie zijn wij om maar weer te gaan klieren over onder andere het decolleté van haar jurk? Zij is blij, verliefd, verloofd, gaat bijna ja zeggen. Laat haar genieten. En stuur positive vibes. En mag ik ‘ons’ er even aan helpen herinneren dat ‘wij’ het toch niet mooi hoeven te vinden? Als zij zich toch maar fucking fantastisch voelt? Give the girl some space men…’

Keuze

Vanavond maakt Katja Schuurman haar keuze duidelijk in ‘Say Yes to the Dress’. Oordeel zelf:

Bron: Libelle | Beeld: ANP