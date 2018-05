Katja Schuurman: ‘In Brazilië werden we met een mes bedreigd en van al onze spullen beroofd’

Katja Schuurman is tijdens haar laatste reis in Brazilië samen met haar geliefde Freek van Noortwijk beroofd van haar spullen. Dat vertelt ze in een interview met FHM naar aanleiding van haar nieuwe boek ‘Katja was hier’.

‘Freek en ik zijn in het noorden van Brazilië overvallen’, aldus de presentatrice. ‘Het ging echt supersnel. Hij kwam aan met zo’n groot mes en hij pakte mijn tas. We waren alles kwijt. Gelukkig hadden we nog een mobiel en pinpas in onze broekzak wat de overvaller niet wist, dus we hadden nog iets. We waren daarna echt in shock.’

Vermoord

Het begin van de reis was ook al heftig. ‘Het begon al bij aankomst. We kwamen aan in Rio de Janeiro in een hotelletje vlakbij een favela. De volgende dag werd ik wakker en hoorde ik allemaal lawaai. Het bleek dat de dag ervoor een politieagent was vermoord. Toen liep er dus een groepje mensen met wapens door de straten voor een grote schoonmaak. Uiteindelijk zijn er die dag vijftien mensen vermoord. Allemaal drugsdealers die werden afgeknald. Een vergeldingsactie vanwege de agent die was vermoord.’

Risicovol

Toch zou Katja iedereen aanraden om naar Brazilië te gaan. ‘Laat je niet afschrikken door dit soort verhalen. We wisten dat we naar een risicovoller gebied gingen. Ik zou nog steeds iedereen aanraden om naar Brazilië te gaan. Die natuur en de stranden. Het is zo’n ongelooflijk mooi land!’

